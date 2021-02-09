بالصور.. بدء عمل معبر رفح البري في الاتجاهين اليوم الثلاثاء

بالصور.. بدء عمل معبر رفح البري في الاتجاهين اليوم الثلاثاء

فلسطين – بدأ العمل عبر معبر رفح البري، صباح اليوم الثلاثاء، في كلا الاتجاهين، حيث شرعت أطقم الهيئة العامة المصرية للمعابر بتجهيز حافلات المسافرين في الصالة الخارجية للمعبر.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين في مصر في وقت سابق، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، اعتبارا الثلاثاء 9 فبراير.

وأوضحت السفارة أن “هذه الإجراءات تأتي نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة”.

المصدر: RT

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