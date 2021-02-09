الولايات المتحدة – سجلت بورصة “وول ستريت” الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الإغلاق، إذ عززت آمال التحفيز وتوزيع اللقاح تفاؤل المستثمرين بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد من الركود الناتج عن كورونا.

وصعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، وسجل المؤشران “ستاندرد آند بورز 500″ و”داو جونز” سادس جلسة على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاعات لهما منذ أغسطس الماضي.

وأنهى المؤشر “داو جونز” الصناعي جلسة التداول مرتفعا 236.78 نقطة، أو 0.76 بالمئة، إلى 31385.02 نقطة في حين صعد المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” القياسي 28.75 نقطة، أو 0.74 بالمئة، ليغلق عند 3915.58 نقطة.

وأغلق المؤشر “ناسداك” المجمع مرتفعا 131.35 نقطة، أو 0.95 بالمئة، إلى 13987.64 نقطة.

المصدر: “رويترز”

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