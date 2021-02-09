إنجلترا – أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن قلقه من انتشار سلالة جنوب إفريقيا لفيروس كورونا، منوها بأن الأدوية المستخدمة حاليا بمواجهة الفيروس وسلالته تحرز نجاحات يومية ضد الوباء.

وأضاف جونسون في تصريحات صحفية، أن عمليات التطعيم والتلقيح مستمرة بوتيرة سريعة حيث تجاوزت 12 مليون شخص، مع الشروع في تقديم الجرعات الثانية من لقاحي “استرازينيكا” و”فايزر”.

وأعرب جونسون عن ثقته بأن لقاح أسترازينيكا وفايزر ساعدا في منع الوفاة والأمراض الخطيرة، قائلا: “نعتقد أن كلا اللقاحين اللذين نستخدمهما حاليا فعالان، كما قلت، في وقف الأمراض الخطيرة والوفاة.. نعتقد أيضا بشكل خاص في حالة لقاح Oxford AstraZeneca أن هناك دليلا جيدا على أنه يوقف انتقال العدوى أيضا”.

وعندما سئل عن لقاح أسترازينيكا ، قال: “إنه يظل ذات فائدة كبيرة لبلدنا وللسكان.. ليس لدي شك في أن اللقاحات بشكل عام ستوفر مخرجا”.

المصدر:RT+رويترز

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