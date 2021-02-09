ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي أو عملية إعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، ليست من أولويات الحكومة الانتقالية الجديدة التي تنشد التهدئة بدل فتح ملفات شائكة وصعبة للغاية.

حويلي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أوضح أن الحكومة الجديدة هي نتاج اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ75، والكل رصد وتابع الجدل الكبير الذي أثير حول آلية ومعايير اختيارهم قبل انطلاق الملتقى، وبالتالي سيكون من الأقرب للواقع أن تركز هذه الحكومة على قضايا هادئة، مثل توحيد المؤسسات الليبية، وإكمال باقي استحقاقات خريطة الطريق التي وضعتها البعثة الأممية المتعلقة بإجراء الانتخابات في نهاية العام كما هو مقرر لها.

وبيّن أن فتح ملف معاقبة المتورطين في جرائم سابقة سيخلق لهذه الحكومة عداوات كثيرة هي في غنى عنها، خصوصًا في ظل ما ستواجهه من مشاكل وعقبات، من بينها احتمالية عدم الاعتراف بشرعيتها من قبل البعض، وما ينتج عنها من قرارات إذا لم تنجح البعثة الأممية في استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن تشكيله.

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