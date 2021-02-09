ليبيا- بعث رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك مخاطبة لوزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بشأن إيفاد موظفين من الوزارة.

المخاطبة التي حصلت على نسخة منها صحيفة المرصد أتت استنادًا للاختصاصات الموكلة للديوان بموجب أحكام القانون رقم 19 لعام 2013، بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وفي إطار متابعة الديوان لعمل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي.

وأكدت المخاطبة أن الوزارة أصدرت القرار رقم 640 لعام 2020 القاضي بإيفاد 171 موظفًا للعمل بالسفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج، وهو قرار يثير صدوره في مثل هذا التوقيت وبذلك العدد العديد من الشبهات ويستدعي التحقق من الإجراءات والأسانيد التي بني عليها.

وطالبت المخاطبة سيالة بإيقاف تنفيذ ه قرار الإيفاد وفقًا للمادة الـ13 من الفقرة 9 من قانون ديوان المحاسبة باختصاصه “بالتأكد من أن القرارات الخاصة بالتعيين والترقية، ومنح البلدلات والعلاوات أيًا كان نوعها، قد صدرت طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لها في حدود الميزانية والقواعد المالية”.

وشددت المخاطبة على وجوب قيام الوزارة بموافاة الديوان بإجراءات عدة هي خطة الوزارة للعام الحالي والوظائف الشاغرة بها والملاك الوظيفي للبعثات والقنصليات الليبية بالخارج وخطة الوزارة فيما يتعلق بتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية بالخارج.

وطالبت المخاطبة بالإيفاء بإجراءات تخص تبعية المشمولين بالقرار ومدى تماشي مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها، والبيانات الأساسية للمشمولين بالقرار، ومدى كفاية المخصصات المالية المعتمدة بالخصوص، وصورة من محضر لجنة شؤون الإيفاد.

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