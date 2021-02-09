ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي إن الجلسة التي دعا لها رئيس مجلس النواب خلال الأسبوع القادم في طبرق جاءت وفق اللائحة الداخلية التي يُعمل بها من 2014، وهي اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه من حق رئيس مجلس النواب أن يدعو لجلسة في أي مكان.

عبد النبي لفت خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المقر الدستوري للمجلس هو بنغازي، وتم اتخاذ مدينة طبرق كمقر مؤقت نظرًا للظروف التي كانت تمر بها بنغازي، مؤكدًا على أنه عندما تعقد الجلسة في أي مدينة ليبية تعتبر صحيحة.

وأضاف: “في هذه المرحلة المفصلية ولد جسم جديد وهو سلطة تنفيذية جديدة بعد فترة طويلة من الحوارات، وتم تمثيل كل الأجسام الموجودة في لجنة الحوار وارتضينا هذه الأجسام وهذا الملتقى ووصلنا لسلطة تنفيذية، يفترض الآن على مجلس النواب حتى نستطيع أن ننهي الانقسام أن يلتئم، وبعدها نعطي الثقة للحكومة دون أي قيد وشرط لتعمل لفترة للوصول للانتخابات”.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة لديها استحقاقات كثيرة يجب تنفيذها، وعلى مجلس النواب أن يلتئم لمنحها الثقة، منوهًا إلى أن مجلس النواب لديه استحقاقات أخرى، كالمناصب السيادية التي يجب أن يصادق عليها بالتشاور مع مجلس الدولة.

وأوضح أن الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب لعقد جلسة تشاورية يوم الإثنين القادم عبارة عن جلسة تشاورية لتبادل وجهات النظر، وفي إطار السعي لالتئام المجلس، من خلال حضور أكبر عدد ممكن من النواب لمنح الحكومة الثقة لتقوم بواجباتها وتجنب الخطأ السابق المتمثل بعدم منح الثقة للحكومة كما حدث للوفاق؛ حيث أصبحت حكومة مفوضة العالم يتعامل معها رغم أنها لم تأخذ الشرعية من مجلس النواب.

كما تابع: “أصبح لدينا حكومتان، الثني تتعامل داخليًا لكن خارجيًا لا أحد يتعامل معها، بالرغم من أنها استطاعت أن تحقق إنجازات ومشاريع، مفروض أن نهيأ الأجواء المناسبة لالتئام أعضاء مجلس النواب ليقوموا بمسؤولياتهم، كلهم أعضاء منتخبون من الشعب، من الممكن أنه حدث أخطاء وانقسامات ومشاكل، لكن لهذه لحظة ما زلنا نتغاضى عنها من أجل ليبيا، لكن إن بقينا منقسمين لن نعطي الثقة للحكومة، وسيبقى جسمًا ثالثًا أو يمرروه للجنة الـ75 ستبقى حكومة يتعامل معها الخارج، وتكون شرعيتها منقوصة ولن يستطيع مجلس النواب محاسبتها أو يوقفها عن العمل”.

وأكد على ضرورة الوصول للاستحقاق الأول، وهو منح الثقة للحكومة، وبعدها يمكن إن أراد النواب تعديل اللوائح في جلسات أخرى بحسب قوله، مبينًا أن المسؤولية تقع الآن على هيئة الرئاسة المكونة من رئيس ونائبين، فالرئيس لديه صلاحيات ليدعو لجلسة واحدة، والنائبان كذلك، وكان المفروض تشاور هيئة الرئاسة والحديث عن مخاوف النواب.

وفي ذات السياق ناشد هيئة الرئاسة بضرورة تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لكافة النواب حتى يتمكنوا من حضور جلسة منح الثقة للحكومة، مجددًا تأكيده على أن الجلسة التي دعا لها رئيس مجلس النواب هي تشاورية.

واختتم حديثه معلقًا على تصريحات المستشار صالح قائلًا: “حديثه قانوني وصحيح، دعا لجلسة في طبرق لتكون تشاورية ويرى أن المقر الدستوري في بنغازي، وممكن لمجلس النواب بعد هذه الجلسة التشاورية في طبرق أن يستقر في بنغازي باعتبارها المقر الدستوري، وتوديع أهل طبرق وشكرهم. اتخاذ قرار لعقد جلسة في سرت أو أي مدينة ممكن عندما يتشاور أعضاء مجلس النواب فيما بينهم”.

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