عرض أول منزل ثلاثي الأبعاد في الولايات المتحدة للبيع (صور)

عرض أول منزل ثلاثي الأبعاد في الولايات المتحدة للبيع (صور)

الولايات المتحدة – أعلنت شركة أمريكية عن بيع أول منزل مشيد بطابعة تقنية ثلاثية الأبعاد في الولايات المتحدة.

وعرضت شركة “SQ4D Inc”، المنزل الكائن بمدينة نيويورك، على أحد المواقع في الإنترنت بسعر 299999 دولارا. وتستخدم الشركة طرق البناء الآلية، أو الطباعة ثلاثية الأبعاد، لبناء الهياكل والمنازل.

وتم إنشاء المنزل على مساحة 1407 أمتار مربعة، ويحتوي على 3 غرف نوم وحمامين ومرآب للسيارة.

وقال كيرك أندرسن، مدير العمليات في الشركة: “هذا هو المستقبل، ولا شك فيه”، وأضاف: “ما نريد القيام به هو طباعة المنازل بسرعة، وتكون رخيصة وقوية”.

و”ARCS” هي تقنية تعمل آليا على بناء الأساسات والجدران الخارجية والجدران الداخلية وقنوات المرافق وغير ذلك.

ويمكن للشركة إعداد نظام البناء الآلي المستقل الخاص بها في موقع البناء في غضون 6 إلى 8 ساعات. ثم توضع طبقات خرسانية واحدة تلو الأخرى، مما يخلق قاعدة وأساسا للمنزل والجدران الداخلية والخارجية للهيكل.

ويمكن أن ينتهي الأمر بالمنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد إلى إحداث تأثير جذري على محافظ المشترين المحتملين في أمريكا.

المصدر: CNN

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