غلاف مجلة يثير غضب برشلونة قبل مواجهة سان جيرمان (صورة)

إسبانيا – أفادت صحيفة SPORT الإسبانية أن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة أثارت غضب برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري الأبطال، بسبب مصير القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت الصحيفة أنه في باريس يواصلون استفزاز برشلونة بإثارة التكهنات حول النجم الأرجنتيني، وربطه بسان جيرمان.

وكانت مجلة “فرانس فوتبول” قد نشرت غلافا يحمل صورة ميسي بقميص باريس سان جيرمان، ما زاد من لهيب النار المشتعلة.

وورد في عدد المجلة الفرنسية، تقريرا يتضمن آراء العديد من الخبراء حول تناسب لعب ميسي مع أسلوب اللعب في سان جيرمان.

وجاء ذلك عقب تصريحات شملت كلا من ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الفريق الباريسي، ولاعبيه، آنخيل دي ماريا، ولياندرو باريديس، ونيمار، تحدثوا في الأسابيع الأخيرة عن إمكانية انضمام ميسي للفريق.

وتسبب هذا في غضب مدرب برشلونة، رونالد كومان، الذي اعتبر أن الأمر “غير محترم” مؤكدا أن “ليو لاعب في برشلونة، ولدينا مباراة ضدهم”.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أيضا إن ميسي نفسه سئم من التكهنات المستمرة حول مستقبله، وأنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار بشأن النادي الذي سيلعب له خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الكتالوني في الصيف المقبل، ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية الراغبة حاليا في ضم النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما، الموسم المقبل.

المصدر: sport.es

Share and Enjoy ! 0 Shares