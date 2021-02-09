أستراليا – زعم الكندي دينيس شابوفالوف أنه يملك “أصغر مثانة” بين المشاركين بعدما منعه الحكم من الدخول إلى المرحاض للتبول خلال مباراته في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

واحتاج المصنف 12 عالميا إلى خمس مجموعات لتخطي عقبة الشاب الايطالي الواعد يانيك سينر في غضون حوالي أربع ساعات وبدا منزعجا من قرار الحكم الألماني نيكو هيلفيرث الذي منعه من قضاء حاجاته.

وتوجه شابوفالوف البالغ 21 عاما للحكم قائلا: “ماذا سيحدث لو ذهبت؟ هل سأتعرض لغرامة؟ لا أكترث”.

وتابع: “ماذا تعني أنه لا يمكنني الذهاب؟ هل ستقصيني من المباراة؟ أريد أن أتبول”.

وبعد أن لاحظ أن الحكم لن يتراجع عن قراره، صعد نبرته: “سأتبول في سروالي! سأتبول في زجاجة”.

وبعد أن تجاوز أخيرا منافسه بنتيجة 3-6، 6-3، 6-3، 4-6 و6-4، شرح أنه بحاجة الى استخدام المرحاض أكثر من لاعبين آخرين.

وقال: “أعتقد أنها قاعدة سخيفة. خاصة بالنسبة لي، لدي أصغر مثانة على الإطلاق، لذلك علي أن أتبول في كل مجموعة. الأمر صعب، خاصة عندما تكون في الملعب لفترة طويلة”.

وتابع: “قبل المباراة أحاول ترطيب نفسي (شرب الماء) قدر المستطاع، لذا نعم، علي التبول يا رجل”.

تسمح القوانين للاعبين بالدخول إلى المرحاض مرة في مباراة من ثلاث مجموعات ومرتين لمواجهة من خمس مجموعات.

وأردف الكندي: “أعتقد أنه يجب أن يسمح لنا بالحصول على فترات إستراحة أكثر والذهاب الى المرحاض، لأننا مجبرون أحيانا للبقاء في الملعب لمدة ثلاث أو أربع ساعات”.

ويلتقي شابوفالوف في الدور الثاني مع الأسترالي صاحب الأرض والجمهور برنارد توميتش.

المصدر: “أ ف ب”

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