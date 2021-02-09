ليبيا – أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالين هاتفيين مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ورئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة.

بيان للخارجية الروسية تابعته صحيفة المرصد أشار إلى تقديم لافروف التهنئة للمنفي والدبيبة لاختيارهما رأسين للسلطة التنفيذية الموحدة الجديدة، وإعلان استعداد روسيا للعمل مع هذه السلطة، ناقلًا عن الوزير الروسي تأكيده أن موسكو كانت من العواصم الأولى التي رحبت بنتائج انتخابات هذه السلطة.

وأكد لافروف أن الرجلين أمامها تنفيذ مهمات غير سهلة مع الأمنيات لهما بالنجاح في هذا العمل، وهو ما يحتم مساعدة روسيا للسلطة الجديدة لتجاوز أسرع للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ زمن طويل، مبينًا حرص بلاده على تعزيز التعاون بين الطرفين في مصلحة مواصلة تطوير العلاقات الثنائية الودية.

بدورهما أشاد المنفي والدبيبة بالموقف الذي انتهجته روسيا على طول الأزمة في البلاد، والدور البناء والنشط لموسكو في تمرير عملية التسوية، بناء على مبدأ إشراك ممثلي كل المناطق التاريخية والقوى السياسية الليبية.

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