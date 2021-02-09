إنجلترا – التقى النجمان العربيان، المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقيهما وانتهت بخسارة “الريدز” بأربعة أهداف مقابل هدف.

والتقطت عدسات الكاميرات، انتظار محرز لصلاح بعد اطلاق صافرة نهاية المباراة، ودار حوار ودي قصير بين الثنائي.

وتداول أغلب عشاق كرة القدم في العالم العربي فيديو وصور من لقاء النجمين بالكثير من الإيجابية والفخر بتواجد مؤثر للاعبين عرب ضمن أفضل فرق “البريميرليغ”، فيما انقسم جزء آخر من عشاق النجمين على هوية “فخر العرب” بين الثنائي وتراشقوا كلاميا.

وكتبت مدونة: “رسالة من الكبار إلى البعض هدوا .. احنا إخوة عرب بأتم معنى الكلمة و البادئ كان الأروع .. برافووو”.

وكتبت مدونة ثانية: “نجوم العرب فخر لكل العرب “.

وحسب بعض المتابعين فإن محرز قام بمواساة صلاح لتعرض فريقه لخسارة كبيرة على أرضه.

وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط عن الوصيف مانشستر يونايتد، فيما توقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

Share and Enjoy ! 0 Shares