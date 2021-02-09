روسيا – استبعد خبير روسي إمكانية دول العالم التخلي عن الدولار في المستقبل القريب، مشددا على أن القطاع المالي الدولي يعتمد على العملة الأمريكية بشكل كبير.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة “كلوبينكو” دميتري إيفانوف: “من وقت لآخر يقوم مجتمع الخبراء بالتحدث عن مسألة التخلي عن الدولار من قبل الاقتصادات الرائدة في العالم، لكن من الناحية العملية الأمر مستحيل في المستقبل القريب، إذ سيستغرق الأمر عقودا”.

وأشار إلى أن القطاع المالي العالمي يعتمد على الدولار، وأن 80% من جميع المعاملات التجارية تتم بالعملة الأمريكية.

وشدد الخبير على أن “التخلي عن الدولار يعني إيجاد بديل مناسب له، ولكن لا توجد مثل هذه العملة حتى الآن، فلا اليورو، ولا اليوان الصيني، ولا العملات الورقية الأخرى، قادرة حتى الآن على استبدال الدولار”.

المصدر: نوفوستي

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