مونديال الأندية.. بايرن ميونخ الألماني يتغلب على الأهلي المصري في نصف النهائي

مونديال الأندية.. بايرن ميونخ الألماني يتغلب على الأهلي المصري في نصف النهائي

الدوحة – تغلب بايرن ميونخ الألماني على الأهلي المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما امس ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر لغاية 11 فبراير الجاري.

ويدين الفريق البافاري بالفضل في الفوز لنجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 17 و86.

وسيواجه بايرن ميونخ “بطل أوروبا” في المباراة النهائية لمونديال الأندية المقررة الخميس المقبل، فريق تيغريس أونال المكسيكي بطل “الكونكاكاف” الذي حجز تذكرة النهائي الأولى عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بطل “كوبا ليبرتادوريس” بهدف دون مقابل أمس الأحد.

ويطمح البايرن لتحقيق سداسية تاريخية بعد تتويجه بخمسة ألقاب في عام 2020 (الدوري والكأس وكأس السوبر محليا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية)، عقب تأهله لنهائي المونديال للمرة الثانية بعد عام 2013 حين توج بطلا على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

في المقابل، سيواجه الأهلي “بطل إفريقيا” فريق بالميراس في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares