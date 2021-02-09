ميار شريف تصبح أول لاعبة كرة مضرب مصرية تفوز بمباراة في إحدى البطولات الأربع الكبرى

ميار شريف تصبح أول لاعبة كرة مضرب مصرية تفوز بمباراة في إحدى البطولات الأربع الكبرى

أستراليا – تأهلت المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة أول البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب بفوزها في الدور الأول على الفرنسية كلوي باكي بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت اللاعبة المصرية البالغة 24 عاما من حسم المباراة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-5 و7-5.

وحسب الموقع الرسمي لاتحاد محترفات كرة المضرب فإن شريف هي أول لاعبة مصرية تفوز في إحدى البطولات الأربعة الكبرى في عالم الكرة الصفراء.

وستواجه شريف في الدور الثاني، اللاعبة السلوفينية كاجا جوفان التي تأهلت بعد انسحاب منافستها البريطانية جوهانا كونتا بسبب الإصابة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم جوفان بنتيجة المجموعة الثانية بشوطين دون مقابل، فيما حسمت كونتا المجموعة الأولى لمصلحتها بنتيجة 6-4.

المصدر: WTA_insider/twitter

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