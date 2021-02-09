وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا فتحت جبهة في الشمال فسيدفع لبنان ثمنا باهظا

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا فتحت جبهة في الشمال فسيدفع لبنان ثمنا باهظا

لبنان – هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لبنان بـ “دفع ثمن باهظ” إذا اندلعت معركة على الجبهة الشمالية الإسرائيلية.

وقال غانتس في تصريح: “إذا فتحت جبهة في الشمال، فإن لبنان سيدفع ثمنا باهظا في ظل الأسلحة المنتشرة في التجمعات المدنية”.

وأضاف: “نحن لا نتردد في إلحاق الضرر بالتموضع الإيراني قرب حدودنا”.

وأشار إلى أن الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله “يدرك جيدا أن قراره ببناء مخابئ للذخيرة والصواريخ يعرضه ويعرض المواطنين اللبنانيين للخطر”.

وتابع: “على الحكومة اللبنانية أن تعلم ذلك وتتحمل المسؤولية”.

وأكد غانتس أن “إسرائيل تعمل باستمرار لمنع تموضع إيران بالقرب من حدودها”، محذرا “حزب الله” من أن إسرائيل “ستفعل كل ما في وسعها لمنع لبنان من أن يصبح دولة إرهاب”.

المصدر: “I24”

Share and Enjoy ! 0 Shares