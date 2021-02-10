ليبيا- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبحث مسألة سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولًا.

تأكيد أردوغان جاء خلال كلمته في ملتقى خاص بالمشاريع الفضائية التركية عقد الثلاثاء في العاصمة أنقرة تابعتها صحيفة المرصد، مبينًا فيها أن وجود الأتراك في ليبيا منطلق من دعوة مما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) ، وبناء على اتفاقيات تعاون عسكري معها ، على حد تعبيره.

وانتقد أردوغان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلًا: “ماكرون يقول: إن تركيا يجب أن تسحب قواتها من ليبيا. أقول له: أخرج قواتك أولًا من مالي وتشاد”.

وتابع بالقول: “الشخص الذي يرأس فرنسا يواصل هجماته بحقي ويستهدفني، أقول له: ماذا تريد من مهاجمتي؟ قبل مهاجمتي عليك أن تكفر عن مجازركم في الجزائر وباقي الدول الإفريقية”.

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