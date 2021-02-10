الولايات المتحدة – ارتفع الذهب اليوم، ليحوم قرب ذروة أسبوع والتي بلغها في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت جاذبية المعدن كتحوط في مواجهة التضخم، بعد أن تراجع الدولار وارتفعت الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1842.90 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينيتش، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1845.30 دولار.

وتراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى “أواندا”، إنه “مع استقرار العوائد الأمريكية، يتحرك الذهب عكسيا مع الدولار. هذه ليست مسألة متعلقة بالذهب، لكنها متعلقة بضعف الدولار”.

ومن المتوقع تمرير مشروع قانون مساعدات في الكونغرس بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، على الرغم من معارضة الجمهوريين لحجم هذه المساعدات.

وقال هالي: “أرقام التضخم الأمريكية مبعث خطر كبير”، مضيفا أن الرقم الأعلى قد يسبب ارتفاعا قويا في الأمد القصير للدولار الأمريكي ويدفع الذهب للانخفاض.

ويعزز ارتفاع التضخم الذهب، لكنه يرفع أيضا عوائد سندات الخزانة، مما يزيد بدوره تكلفه الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

المصدر: رويترز

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