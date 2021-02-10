ليبيا – علق المحلل السياسي التركي يوسف أوغلو على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي انتقد فيها تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التي طالب فيها بسحب القوات التركية من ليبيا.

أوغلو في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء رأى أن توصيف القوات التركية على أنه غير شرعية غير صحيح وتركيا لا تتماشى مع طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار إلى أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بسبب الدعوة التي وجهت إليها والاتفاقيات التي وقعت بينها وبين الحكومة التي وصفها بـ” الشرعية” المتفق عليها دوليا.

وأضاف:”هذه لا تعني أن هناك مبادرة من قبل تركيا عن التخلي عن التزاماتها تجاه الحكومة الشرعية وسحب قواتها، ويجب انسحاب القوات الأجنبية الأخرى قبل الحديث عن انسحاب القوات التركية”.