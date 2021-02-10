إيطاليا – دعا زعيم حزب “فورتسا إيتاليا” الإيطالي المعارض سيلفيو برلوسكوني، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد.

وقال برلوسكوني بعد لقائه رئيس الوزراء المكلف ماريو دراغي، الذي شارك في الجولة الثانية من المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة: “أكدت دعم حزبنا من خلال الحث على تبني خيارات رفيعة المستوى مع أخذ توجيهات الأحزاب بالاعتبار، واتخاذ القرارات باستقلال كامل، لكي تولد حكومة تقوم على وحدة الدولة والقوى السياسية دون أي إقصاء”.

وأضاف: “هذا لا يعني ولادة أغلبية سياسية بين أحزاب بديلة بطبيعتها وتاريخها وقيمها، بل إنها استجابة لحالة طارئة خطيرة، ستستمر للوقت اللازم لتجاوز هذه الأزمة الصحية، الاجتماعية والاقتصادية المأساوية”.

وأكد أنها استجابة ذات مصداقية أمام أوروبا والعالم، وكذلك رد موحد كان حزبه أول من طلبه، يتطابق بشكل كامل مع الدعوة التي وجهها رئيس الدولة إلى جميع القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها.

وتابع رئيس الوزراء إيطالي الأسبق: “سنؤدي دورنا بدءا بالولاء، الروح البناءة، والوعي بخطورة الساعة التي تتطلب من الجميع وضع الحسابات والتكتيكات والمصالح الانتخابية جانبا لوضع إنقاذ البلاد أولا”.

وأضاف: “إذا حدث هذا، فأنا متأكد من أن إيطاليا ستنجح بالنهوض والمضي قدما”.

المصدر: “ANDKI”

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