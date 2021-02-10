ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب ميلود الأسود رئيس كتلة تجمع الوسط بمجلس النواب عن تفاؤلهم باعتماد الحكومة الجديدة بواسطة البرلمان، مشيرًا لوجود تحركات لعقد جلسة مكتملة النصاب بمدينة صبراتة خلال الأسبوع القادم.

الأسود أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى إعلان أكثر من 100 نائب لموافقتهم على الحضور لتوحيد المجلس، وإعادة انتخاب رئاسة جديدة للمجلس.

وأكد أن مطالبة أعضاء الجنوب الليبي برئاسة البرلمان تلقى قبولًا لدى غالبية الأعضاء، لافتًا إلى أن الطريق سيكون ممهداً لتوحيد المجلس بعد استكمال تشكيل رئاسة الدولة.

كما رأى أن هدف النواب توحيد البرلمان وعدم التوقف عند إجراءات شكلية تتعلق برئاسة المجلس وتعرقل عمله، مشيرًا لوجود إرادة جماعية داخل البرلمان لعقد جلسة مكتملة النصاب.

Share and Enjoy ! 0 Shares