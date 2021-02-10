ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن البيان الترحيبي الصادر عن مجلس الأمن لا يعني بالضرورة الاعتراف الرسمي بشرعية نتائج ملتقى الحوار السياسي في جنييف.

البيوضي اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماع هو خطوة أولى فقط.

وأشار إلى أنه في حال لم تنل هذه الحكومة الشرعية القانونية من مجلس النواب المعترف به دوليًا، فإن هذا يعني الدخول لنفق طويل من الصراعات والإشكاليات القانونية التي ستتحول خلال فترة وجيزة لفورة عنف، بحسب قوله.

وأضاف: “ليس من السهل إسقاط المشروع الدولي؛ لكنه تأكيد على أن الليبيين يملكون القدرة إذا تكاتفوا”.

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