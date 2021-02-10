ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنه لا توجد خطوات ملموسة نحو القضاء على حالة الميليشياوية في ليبيا.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “المصري اليوم” اليوم الأربعاء أضاف أنه من يريد حلًا يجب أن يطرد الميليشيات أولًا قبل الحديث عن حكومة.

واعتبر أن الميليشيات تطيل من أمد الأزمة، معربًا عن تمنياته بأن توحد الحكومة الليبية الجديدة مسار مؤسسات الدولة، مبدياً تشاؤمه من فرص حلحلة الأزمة الليبية في ظل وجود الميليشيات.

التكبالي أكد أنه طالما أن الميليشيات موجودة والأتراك لم يذهبوا فلن يكون هناك فرص نجاح حقيقية للمسار الجديد، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة سنعيد سيناريو حكومة فائز السراج الذي شغل منصب رئيس حكومة الوفاق.

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