ليبيا – أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كريستيان جيمس أن الموقف الأمريكي بشأن ليبيا واضح تمامًا، مشيرًا إلى أن بلاده رحبت بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الأسبوع الماضي، وتراها خطوة على الطريق الصحيح.

جيمس وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يذاع على قناة “صدى البلد” نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية قال: إن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا يجب أن تلبي احتياجات الشعب.

وأردف: “السلطة التنفيذية يجب أن تلبي احتياجات الشعب، أما فيما يخص التدخل الأجنبي العسكرى في ليبيا، فالموقف الأمريكي واضح، ونعتقد أن كل المقاتلين الأجانب والتدخل العسكري الأجنبي يجب أن ينسحب من ليبيا، وهذا الوجود العسكري لا يساوي قيد أنملة في تحقيق السلام والاستقرار فى هذا البلد”.

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