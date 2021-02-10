مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه تابع بكل فخر وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ، معتبرا أنه خطوة غير مسبوقة بمجال البحث العلمي تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية.

وأضاف السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا، ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة، في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن”.

وأضاف: “لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل”.

وأعلن مركز محمد بن راشد الإماراتي للفضاء، اليوم الثلاثاء، وصول مسبار الأمل بنجاح إلى مدار كوكب المريخ.

ونشر حساب “مهمة مسبار الأمل” على “تويتر” تغريدة جاء فيها أن “التواصل مع مسبار الأمل تم بنجاح، وتمت مرحلة الدخول إلى مدار المريخ بنجاح”.

المصدر: RT

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