ليبيا – أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي القمي أن اجتماعات الغردقة انطلقت في أجواء إيجابية ولم يؤثر عليها شيء، وأن الجلسة الأولى خصصت للاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات؛ لمعرفة مدى جاهزية المفوضية للقيام بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية.

القمي تابع في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: “الاجتماعات مستمرة حتى يوم الخميس، وسنناقش فيها كيفية استكمال المسار ومخرجات اللقاء الثاني في يناير الماضي، والغالبية مصرون على إنجاز مهام اللجنة”.

يشار إلى أن اجتماع أعضاء لجنة المسار الدستوري المكونة من أعضاء في البرلمان ومثلهم من مجلس الدولة الاستشاري يعقد للمرة الثالثة في مدينة الغردقة المصرية، من أجل حسم أمر الاستفتاء على الدستور.

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