ليبيا – قال الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج إن المحك لاستقرار الأوضاع في ليبيا هو خروج القوات الأجنبية من البلاد، لافتًا إلى أنه لن ينجح المسار السياسي الجديد دون خروج الميليشيات.

اللواء فرج شدد في تصريحات خاصة لموقع “المصري اليوم” على أن الأمر لا يقتصر فقط على الميليشيات، بل يجب أن تخرج القوات كل الأجنبية، موضحًا أن الميليشيات تقتصر على مرتزقة من شمال سوريا فقط أو التابعين لتركيا.

ولفت إلى أن شرط نجاح المجلس الرئاسي الجديد هو إدارته عدة ملفات منها الكورونا وطرد الميليشيات وعقد الانتخابات في موعدها في ديسمبر،مشككاً في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة حال استمر تواجد الميليشيات، والقوات الأجنبية.

وأضاف: “في حالة نجح المجلس الرئاسي الجديد في طرد الميليشيات سيكمل مهمته، أما إذا لم ينجح فمن المتوقع العودة إلى مربع الصفر من جديد”.

وحول نية الأتراك للانسحاب من ليبيا، قال فرج: إن الأتراك ليس لديهم نية للانسحاب من ليبيا، لافتًا إلى أن البرلمان التركي أصدر قرار للتمديد للقوات التركية لمدة سنة ونصف في ديسمبر الماضي.

ولفت فرج إلى أن أردوغان يتحجج أنه أتى بناء على طلب حكومة الوفاق رغم مجيء مجلس رئاسي جديد، مشيرًا إلى أنه حتى لو طالب المجلس الرئاسي الجديد تركيا بالانسحاب فلن تنسحب.

وأكد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة جميعهم يؤيدون خروج القوات الأجنبية، لكن تركيا لا تلتزم بهذه القرارات، مستشهدًا بأن الأمم المتحدة تقرر حظر دخول الأسلحة لليبيا، منوهًا إلى أن أنقرة أدخلت السلاح تحت سمع ونظر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

اللواء فرج اختتم حديثه بأن معيار نجاح ما تم في جنيف هو القدرة على طرد الميليشيات والقوات الأجنبية.

Share and Enjoy ! 0 Shares