ليبيا – قال عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة كورونا علي المقدمي إن الوضع الوبائي في المرحلة الرابعة مستقر، رغم تسجيل تزايد في الوفيات بالمنطقة الغربية.

المقدمي أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا لا يختلف عن بلدان الجوار نسبيًا، وأنه مازال مخيفًا، ما لم يلتزم المواطنون باتباع التوصيات الاحترازية التي من بينها التباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغسل اليدين.

وبخصوص اللقاح المتعاقد على توريده، أوضح أنه سيصل نهاية الشهر المقبل، مبينًا أن منظومة تسجيل المستهدفين بالتطعيم ما زالت غير جاهزة ويتوقع بدء العمل بها نهاية الأسبوع.

وتابع: “التسجيل بمنظومة الراغبين في الحصول على اللقاح سيكون متاحًا أمام كل الليبيين، إلا أن الأولوية ستكون للأطقم الطبية والتمريض والفنيين العاملين في الخط الأول لمواجهة الفايروس”.

كما لفت إلى أن الفئة التالية بعد الأطقم الطبية ستكون الفئات العمرية ما فوق سن 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة من ضغط وسكري وأورام. وأفاد أن الفئة الأخيرة ستكون من عمر 16 إلى 65 عامًا، والتي تعرضت نسبة كبيرة منها للإصابة بالفيروس. ونوّه إلى أن مشغلات المعامل والمسحات غير متوفرة بكميات كافية، وعليه فإن الأولوية ستكون للمتوقع إصابتهم بكورونا أو المسافرين لأغراض مهمة، على حد قوله.

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