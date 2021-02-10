ليبيا – هنأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي الليبيي محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس.

الجانبان بحثا وفقًا لما ذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من الملفات المهمة من أجل مصالح البلدين.

بدوره، أكد دي مايو على دعمه الكامل للمجلس الرئاسي الجديد من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

واستعراض الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في العديد من الملفات المهمة، ومنها ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

هذا وتلقى المنفي خلال الاتصال دعوة رسمية من دي مايو لزيارة إيطاليا، معربًا عن أمله أن تكون في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، ثمن المنفي دور إيطاليا في حل الأزمة الليبية، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي حريص على مد جسور التواصل مع إيطاليا والتعاون معها في شتى المجالات، وكذلك مع دول الجوار والعالم.

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