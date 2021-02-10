إيران – اعتبر المتحدث باسم لجنة الإعمار البرلمانية الإيرانية، البرز حسيني، أن روسيا تعد سوقا جيدة للسلع الإيرانية، لا سيما معدات البناء.

وأشار البرز حسیني، في تصريح صحفي، إلى ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا، موضحا، أنه بالنظر إلى مكانة هذا البلد (روسيا) على صعيد الجغرافيا والطاقات الهائلة ينبغي تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية.

وأضاف: “ينبغي لوزارة الخارجية الإيرانية توطيد العلاقات مع البلدان الآخرى وفق مبدأ صون الاستقلال الاقتصادي واتباع سياسة تثمر عن تنمية الطاقات الذاتية على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية للبلاد”.

ووصف البرلماني الإيراني روسيا بالبلد الكبير، الذي يؤدي دورا مهما على الصعد السياسية والاقتصادية في العالم، موضحا أن إيران وروسيا ترتبطان بعلاقات وثيقة منذ زمن بعيد، ومن جهة آخرى تعد روسيا سوقا جيدة لتصدير السلع الإيرانية، لا سيما معدات البناء، بفضل مساحتها الشاسعة.

ولفت إلى أن المحاصيل الزراعية الإيرانية تشكل مصدرا آخر لقوة البلاد بفضل تعدد المناخ، كما أن روسيا تشكل سوقا واعدة لهذه المنتجات بالنظر لتعدد أوجه المواصلات والاتصالات في البحر والبر وسكك الحديد التي تربط بين البلدين.

المصدر: فارس

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