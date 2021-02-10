ليبيا – شهد مقر بلدية سرت الثلاثاء عقد اجتماع موسع ترأسه سالم عامر لاتخاد إجراءات حصر المقار الإدارية التي تحتاج لصيانة وبشأن ملف التعويضات للمساكن المدمرة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن البلدية تابعته صحيفة المرصد فقد ترأس الاجتماع رئيس المجلس التسييري سالم عامر، وحضره مدير قطاع الأسكان والمرافق بسرت، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني خليج سرت، ومدير مكتب مصلحة أملاك الدولة الليبية في سرت، ومندوب عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد الاتفاق بين مكتب الإسكان ومشروعات البلدية بالتنسيق مع جهاز الإسكان على حصر المباني الإدارية وإعداد كراسة مقايسة للصيانة وعرضها على المجلس؛ تمهيدًا لتسليمها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، فيما ناقش المجتمعون أسعار تكلفة المتر بالنسبة للتعويضات.

ووفقًا للبيان توافق المجتمعون على أن يتم الاستعجال بإعداد مذكرات بشأن احتياجات ومقترحات ملف التعويضات والمساكن الحكومية، وتجهيز كشوفات المساكن المدمرة كليًا والمتضررة في سرت جراء حرب تحرير المدينة من جماعات داعش الإرهابية عام 2016.

هذا وحضر الاجتماع أيضًا كل من مندوب عن جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق في سرت، ومدير مكتب التخطيط العمراني سرت، ورئيس لجنة حصر الأضرار بمكتب الإسكان سرت، ومدير إدارة الاعلام بالبلدية، ومدير مكتب المشروعات ببلدية سرت، ومدير مكتب شؤون العميد، وعدد من المهندسين.

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