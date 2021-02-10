ليبيا- كشفت مصادر ملاحية وصناعية عن وقوع ليبيا في خضم انتكاسة إنتاجية جديدة لتوقف تصدير النفط الخام من مرسى الحريقة منذ الـ21 من يناير الماضي.

وأشارت المصادر في تصريحات لشبكة “أس بي غلوبال بلاتس” الدولية المعنية بالبيانات الاقتصادية تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد إلى انخفاض الإنتاج من حقول أجوكو بشكل كبير؛ بسبب عدم قدرة الناقلات النفطية على التحميل في مرسى الحريقة.

وأضافت المصادر إن بعض حراس المنشآت النفطية تسلموا رواتبهم، فيما يطالب آخرون بعلاوات ميدانية، موضحة أن من يمتلكون هويات عسكرية حصلوا على جميع المستحقات، لكنهم يطالبون بإعادة هذه البدلات، مبينة أن آخر ناقلة نفط تم تحميلها من المرسى هي “دلتا سكاي” المتجهة إلى الصين.

ترجمة المرصد – خاص

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