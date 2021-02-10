ليبيا – أكد رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان دعمهم للسلطة التنفيذية الجديدة للوصول إلى الانتخابات، لافتًا إلى أن دعمهم للقائمة المنافسة كان لاختصار الصعوبات التي ستواجه السلطة الجديدة الآن.

صوان وخلال جلسة حوارية مفتوحة عبر تطبيق “زوم” وفقًا لما أوردته شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين قال: إن استراتيجية الحزب هي دعم السلطة الجديدة، وأنهم على المستوى الشخصي لا يطعنون في أي أحد من الأشخاص الموجودين في القائمة، لكن وجب القول إن القائمة أمامها تحديات وصعوبات كبيرة جدًا، وتحتاج إلى دعم داخلي ودعم دولي.

وبيّن صوان أن طريق الحوار كان معبّدًا بالأشواك ومملوءً بالتخوين والاتهامات بالعمالة، وكان محل السخرية والاستهزاء، ذاكرًا أنهم الآن مسرورون كثيرًا بعد رؤية أكثر الأطراف المتشددة وهي ترقص وتصفق وتهلل بالشفافية وذاك الاختيار الوطني.

وأضاف رئيس حزب العدالة والبناء، أن الحزب أصدر بيان ورحب بقائمة “الدبيبة – المنفي” وبارك اختيارها ويتمنى لها النجاح، منوهًا إلى أنه يحسب لحزب العدالة والبناء أنه مهّد الطريق لاستئناف العملية السياسية.

وأوضح صوان أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات في كيفية الوصول إلى كل شبر في ليبيا، وألّا تبقى مثل حكومة فائز السراج، بحيث تستطيع أن تقدم الخدمات، وتبسط هيبتها حتى نستطيع أن نصل للانتخابات.

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