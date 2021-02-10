روسيا – نفى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل، ما نشرته جريدة “الشرق الأوسط” اليوم الأربعاء حول تقديم منصتي موسكو والقاهرة للجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري.

وكتب ممثل قيادة جبهة “التغيير والتحرير” رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، في تغريدة له على “تويتر”: “نشرت الشرق الأوسط اليوم مادة أدعت فيها أن منصتي موسكو والقاهرة سلمتا الجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري.. إن الخبر لا يمت للواقع بأية صلة ونستغرب توقيته وشكله ونستنكر محتواه الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها ويهدف لعرقلتها”.

ونشرت جريدة “الشرق الأوسط” اليوم الأربعاء، خبرا ذكرت فيه أن “موسكو تلقت عروضا من معارضين سوريين من منصتي موسكو والقاهرة تضمن اقتراح تشكيل مجلس عسكري خلال المرحلة الانتقالية يتم الاتفاق حول مدتها”.

المصدر: RT

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