دجوكوفيتش يجتاز اختبارا صعبا أمام تيافو ويشعر أنه يجلس على “أريكة في غرفة معيشته”

دجوكوفيتش يجتاز اختبارا صعبا أمام تيافو ويشعر أنه يجلس على “أريكة في غرفة معيشته”

إستراليا – واجهت سمعة نوفاك دجوكوفيتش، باعتباره اللاعب الذي لا يقهر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، تهديدا أمام فرنسيس تيافو، لكن البطل الصربي صمد في التحدي ليتأهل للدور الثالث، الأربعاء.

وفاز دجوكوفيتش، الفائز بآخر لقبين في أستراليا، بصعوبة بواقع 6-3 و6-7 و7-6 و6-3.

وعادة لا يتعرض دجوكوفيتش لاختبارات صعبة في الأدوار المبكرة بالبطولات الأربع الكبرى، لكنه خاض هذه المرة مهمة شاقة أمام الأمريكي تيافو، الذي أحيى ذكريات تأهله لدور الثمانية في 2019.

وقال دجوكوفيتش في الملعب بنبرة خافتة بعد المعركة: “مباراة شاقة جدا”.

وأضاف: “الظروف الجوية صعبة أيضا والطقس مشمس ودافئ جدا”.

وتابع: “أود تهنئة فرنسيس مجددا على القتال الرائع، وكانت مباراة مذهلة”.

وأردف: “إذا كان يمكنني الاختيار أود خوض هذا النوع من المباريات في الأسبوع الأول للبطولات”.

وكان تيافو ندا للمصنف الأول عالميا، لكنه إنهار وسط طقس حار بعد التعادل 3-3 في المجموعة الأخيرة، وعبر عن إحباطه لمخالفة زمن الإرسال.

وارتكب تيافو مخالفة بسبب ألفاظ غير لائقة قبل أن يتسبب، بخطأ مزدوج في نقطة حسم اللقاء، في تأهل دجوكوفيتش لمواجهة الفائز من مباراة الأمريكيين تيلور فريتز وريلي أوبيلكا.

ولم يخسر دجوكوفيتش في ملبورن بارك منذ هزيمته تحت تأثير الإصابة في الدور الرابع أمام الكوري الجنوبي تشونج هيون في 2018.

وواصل دجوكوفيتش الطامح لتمديد رقمه القياسي بالفوز باللقب التاسع في ملبورن بارك ورقم 18 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى، واصل قائلا: “عندما تفوز كثيرا في ملعب معين تشعر براحة وثقة أكبر”.

وختم:”أشعر بأنني في غرفة معيشتي هنا وأجلس على أريكة”.

المصدر: “رويترز”

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