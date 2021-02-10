ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي عز الدين عقيل إنّ أردوغان لا يضمن استمرار مصالحه في ليبيا إذا ما قرر الانسحاب بشكل كامل، ولا سيما فيما يتعلق بالاتفاقية البحرية التي وقعها مع حكومة السراج، فهو يسعى إلى إطالة أمد بقائه في ليبيا حتى يحمي هذه الاتفاقية، إلى حين تحقيق أهدافها، وهي التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط واستفزاز اليونان، وفق قوله.

عقيل اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن تركيا وروسيا تحاولان الآن تبادل الأدوار، وكل طرف منهما يقول إنه مستعد للانسحاب من ليبيا بشرط انسحاب الطرف الآخر، وفي النهاية هما وجهان لعملة واحدة ويريدان انتهاز وجود جو بايدن على رأس الإدارة الأمريكية وانشغاله بقضايا أخرى عن ليبيا لمواصلة بقاء قواتهما هناك.

وأكد على أن المهم اليوم هو موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اللذين يشكلان الجزء الأكبر من المجتمع الدولي، فإذا كانا يريدان فعلًا تقديم الدعم الكامل لليبيا والضغط على القوات الأجنبية للمغادرة، فسيكون إخراج الأتراك وغيرهم من ليبيا أمرًا سهلًا.

كما أضاف: “أما إذا كان المجتمع الدولي يماطل في ذلك، فإنّ كل مخرجات الحوار الليبي وكل ما نراه اليوم لا يمكن أن يؤدي إلى إحلال السلام في ليبيا”.

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