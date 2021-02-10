ليبيا – بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مع إيمانويل بون كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية.

مراسل وكالة “الأناضول” التركية نقلًا عن مصادر في الرئاسة التركية أمس الثلاثاء أفاد أن قالن وبون تناولا في مكالمة هاتفية العلاقات الثنائية والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وملفات شرق المتوسط وقره باغ وسوريا وليبيا.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بانتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة في لييبيا تتولى تسيير الأمور لحين إجراء انتخابات في الـ24 ديسمبر من العام الحالي.

وجرى التأكيد خلال المكالمة على ضرورة دعم اللاعبين الشرعيين من أجل استكمال المسار السياسي في ليبيا بنجاح.

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