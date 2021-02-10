لأول مرة منذ منتصف أكتوبر.. روسيا تسجل أقل من 15 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لأول مرة منذ منتصف أكتوبر.. روسيا تسجل أقل من 15 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا – تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا لأول مرة منذ نحو أربعة أشهر إلى ما تحت الـ15 ألف حالة، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات فيها عتبة الأربعة ملايين.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصد 14494 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 15019 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 15 أكتوبر الماضي.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1441 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبورغ (1169 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.1% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة في روسيا بواقع 536 حالة وفاة، مقابل 530 وفاة أمس، فيما تماثل 22575 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و12710 إصابات مؤكدة، منها 78134 حالة وفاة، و418115 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و516461 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 105.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 284 ألفا خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 643.5 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا في الأسابيع الأخيرة تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح “سبوتنيك V” محلي الصنع.

المصدر: RT

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