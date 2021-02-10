ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الثلاثاء رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا الدكتور خليفة البكوش، وكلًا من رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس صندوق التأمين الصحي، ومديري إدارة الخزانة بوزراة المالية والتعاون الدولي بوزارة الصحة، الذين استعرضوا الخطوات التي اتخذتها اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير “لقاح كورونا”.

وأكدوا خلال اللقاء وفقًا لإدارة التواصل والاعلام التابعة للمجلس الرئاسي استلام أولى شحنات اللقاح خلال أسبوعين، والتي ستمنح للعاملين بمراكز العزل بمختلف تخصصاتهم في كل مناطق ليبيا؛ لضمان سلامتهم حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم حسب خطة العمل المعتمدة من قبل اللجنة.

كما استعرض المجتمعون الآلية التي تم بموجبها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستلام اللقاح في المواعيد المحددة، واللجان المختصة التي شكلتها اللجنة لمراقبة فاعليته والأعراض المصاحبة له وآلية توزيع اللقاح على مستحقيه، وفق قاعدة بيانات تم إعدادها من قبل اللجنة؛ بالإضافة للبرنامج الإعلامي لتوعية المواطنين بأهمية اللقاح الذي سينشرعبر وسائل الاعلام المختلفة.

بدوره أشاد معيتيق بالجهود التي بذلت من قبل اللجنة العلمية الاستشارية والأطقم الطبية العاملة في مراكز العزل طيلة الأشهر الماضية لمكافحة الجائحة وإنقاذ حياة المصابين، والعمل على توفير اللقاح للحد من الإصابات.

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