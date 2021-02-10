ليبيا – أكد مجلس الأمن الدولي موقفه الثابت الملتزم بالعملية السياسية وسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها.

تأكيد المجلس جاء في بيان صدر عنه الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد رحب فيه بالاتفاق الذي توصل إٕليه ملتقى الحوار السياسي بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة، لقيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية في الـ24 من ديسمبر المقبل، مبينًا أن هذا الإنجاز معلم هام في العملية السياسية.

ودعا المجلس السلطة التنفيذية المؤقتة إٕلى التوافق بسرعة على تشكيل حكومة جديدة شاملة على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق، والقيام بالاستعدادات اللازمة قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتحسين الخدمات العامة وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة في البلاد.

وأقر المجلس بالدور المهم لدول جوار ليبيا والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة، مجددًا دعمه للبعثة الأممية والمبعوث يان كوبيش ومنسق البعثة ريسيدون زينينغا، مع تقديم الشكر إٕلى المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز على عملها لحل الأزمة الليبية.

وحض المجلس الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من التأخير، داعيًا هذه الدول للامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة تماشيًا مع قرارات المجلس ذات الصلة.

واختتم البيان بالتشديد على أهمية وجود آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في البلاد تتسم بالمصداقية والفعالية تحت رعاية الأٔمم المتحدة، مرحّبًا بالخطوات الحاسمة نحو دعم الأٔمم المتحدة للآلية، من خلال النشر السريع لفريق متقدم في ليبيا.

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