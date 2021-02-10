الولايات المتحدة – توصل محققون من هيئة سلامة النقل الأمريكية إلى استنتاج أن يكون قائد المروحية التي تحطمت العام الماضي في حادثة أودت بحياة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، قد أضاع الاتجاه.

واعتمد المحققون في استنتاجهم الأولي على أقوال روبرت ساموالت رئيس المجلس الوطني لسلامة النقل والمسؤول عن تحديد أسباب الحادث رسميا، أدلى بها في جلسة اجتماع عامة بشأن ما حصل إذ قال “من المحتمل أن يكون قائد المروحية قد أضاع الاتجاه”.

وأكد ساموالت في أقواله أن الطيار المخضرم والذي يدعى آرا زوبايان (50 عاما) أفاد في رسالة صوتية عبر الراديو قبل وقت قصير من تحطم المروحية أنه سيرتفع إلى 4 آلاف قدم (1200 م) من أجل الخروج من الضباب الكثيف، غير أن التحقيقات أشارت إلى أن الطوافة كانت حينها في حالة انعطاف إلى اليسار وتهبط بسرعة.

وأردف: “هذه المناورة تتماشى مع تعرض الطيار للارتباك المكاني في ظروف الرؤية المحدودة” وأنه “كان يعتقد خطأ أن المروحية تصعد بينما هي كانت تهبط”.

ولقي براينت (41 عاما) حتفه في 26 يناير 2020 بعد تحطم المروحية التي كانت تقله وابنته جيانا (13 عاما) وسبعة أشخاص آخرين بعد اصطدامها بجبل كالاباساس شمال غرب لوس أنجلوس الأمريكية.

وأحرز نجم لوس أنجلوس ليكرز خلال 20 عاما قضاها في الملاعب بقميص فريقه لقب الدوري الأمريكي 5 مرات، واختير أفضل لاعب موسم 2007- 2008، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2016.

المصدر: “أ ف ب”

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