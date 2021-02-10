مصر.. استئصال عظام صدر فنانة مصرية مشهورة لإعادة وجهها إلى شكله الطبيعي

الولايات المتحدة – خضعت الفنانة المصرية حورية فرغلي لعملية جراحية دقيقة لإعادة وجهها إلى شكله الطبيعي بولاية “شيكاغو” الأمريكية، وسط اهتمام كبير من الجمهور المصري.

وجاءت العملية الجراحية عبارة عن، استئصال قطعة من قفصها الصدري، بالإضافة إلى استقطاع مجموعة من الخلايا الجذعية من الدهون الموجودة في الجسم، كما طلب الطبيب أن تجرى 20 جلسة أكسجين، حتى تخضع للعملية الجراحية.

وكان الطبيب الأمريكي قد أكد لحورية فرغلي فور وصولها إلى أمريكا أنها ستجري 3 عمليات جراحية مباشرة، بداية من استئصال عظام من قفصها الصدري، ثم ستجري العملية الثانية بعد 20 يوما من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن وضع العظام في مكانها، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يوما من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعيا.

وكانت الفنانة حورية فرغلي قد أعلنت في وقت سابق عن “معاناتها الصحية وعدم قدرتها على الشم بسبب مشاكل الأنف التي تعاني منها منذ سنوات”.

ووفقا لـ”اليوم السابع” قالت إنها “تعاني من الوحدة والاكتئاب بعد ابتعادها عن الساحة الفنية، وعدم سؤال أحد عنها من أصدقائها داخل الوسط الفني، كما كشفت عن معاناتها من التنمر”.

المصدر: “اليوم السابع”

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