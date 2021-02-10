ليبيا – وصف المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح التصريحات التركية بـ “المراوغة المكشوفة”، مشيرًا إلى أن تركيا غير صادقة في سحب قواتها التي زجت بها في ليبيا تحت زعم التدريب “القوات النظامية” أو القتال “المرتزقة السوريين”.

مفتاح أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أن منهج الإدارة التركية نسخة مماثلة لمنهج تنظيم الإخوان في التلاعب بالمصطلحات واللعب على الأكاذيب، مؤكدًا أن أنقرة لن تعيد قواتها الموجودة في ليبيا، إلا بضغط دولي أو انتفاضة شعبية.

وتوقع بأن تثمر الضغوط الدولية بخروج القوات التركية، معربًا عن تخوفه من انتشار عدد كبير من عناصر المرتزقة الذين أوفدتهم تركيا إلى ليبيا والتي لا تعترف بهم، محذرًا من محاولات عبور هؤلاء الإرهابيين إلى أوروبا عبر رحلات الهجرة غير الشرعية.

مفتاح أكد أن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية هو صمام الأمان لخروج تلك القوات من ليبيا ونجاح أي تسوية سياسية أو اقتصادية، والعودة بالبلاد إلى المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن فشل المسار الأمني يمثل فشلًا لكل المسارات الأخرى.

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