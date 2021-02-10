العراق – كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عن توقعاته لسوق النفط العالمية في 2021، وذلك بعد تراجع أسعار الذهب الأسود في 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتوقع الوزير أن يتراوح سعر النفط بين 58-63 دولارا للبرميل في العام الجاري، مشيرا إلى أن اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج ساهم في خفض مخزونات الخام العالمية.

وأكد الوزير العراقي أن بلاده ستظل ملتزمة باتفاق “أوبك+” ولن تطلب إعفاء “أبدا”، وأضاف أن إجمالي إنتاج النفط في العراق سيبلغ في المتوسط 3.6 مليون برميل يوميا في فبراير الجاري إذا التزم إقليم كردستان بتخفيضات الإنتاج.

كذلك أشار إلى أن صادرات العراق من الخام ستبلغ في المتوسط 2.9 مليون برميل يوميا في الشهر الجاري.

واستبعد الوزير أن تواصل السعودية تنفيذ تخفيضات طوعية بعد شهر مارس المقبل، حيث تقوم المملكة بتنفيذ خفض إضافي في إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا شهري فبراير ومارس من 2021.

وفيما يتعلق بإيران، العضو في منظمة “أوبك”، قال الوزير العراقي إن إيران قد تعود إلى سوق النفط قبل الربع الرابع من 2021.

المصدر: رويترز

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