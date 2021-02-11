إنجلترا – أرتفعت أسعار البلاتين، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ست سنوات، مواصلة صعودا قويا بفضل آمال بالسوق في أن يدعم تعاف اقتصادي الطلب من قطاع السيارات.

وصعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1257.51 دولار للأونصة، بحلول الساعة 10:43 بتوقيت غرينيتش، بعدما قفز في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015.

كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2361.04 دولار للأونصة، ليكون غير بعيد عن ذروة نحو ثلاثة أسابيع، التي سجلها أمس الأربعاء.

ويستخدم مصنعو السيارات المعدنين في المحولات الحفازة لتنقية أبخرة العادم.

وقالت رونا أوكونيل المحللة لدى “ستون إكس”: “تنظر السوق إلى ما بعد الجائحة، إلى التعافي في قطاع السيارات، والذي سيحدث في نهاية المطاف”.

المصدر: رويترز

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