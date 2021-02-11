القاهرة – دعا بيان للجامعة العربية إلى الاستئناف العاجل للحوار الصومالي، وذلك بهدف التوافق بشأن عقد الانتخابات العامة في البلاد.

وأعلن مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن “الجامعة تتابع باهتمام كبير جهود القادة السياسيين في الحكومة الفيدرالية والولايات الصومالية من أجل التوصل إلى اتفاق للمشكلات التي تواجه التحضير للانتخابات العامة في البلاد في ضوء نموذج 17 سبتمبر الانتخابي، وآخرها الاجتماعات التي عقدت في مدينة طوسمريب في الفترة من 1 إلى 6 فبراير الجاري”.

وأعرب المصدر عن ثنائه على “انفتاح جميع الأطراف على الانخراط في مزيد من المناقشات حول هذا الأمر”، مشيرا إلى أهمية استئناف هذا الحوار بشكل عاجل، وذلك “للتوصل إلى اتفاق يسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، وعلى النحو الذي يتفادى تماما أية عملية انتخابية موازية أو جزئية أو أية إجراءات أخرى تفتقر إلى اتفاق وطني عريض”.

كما رحب المصدر في هذا السياق “بدعوة الرئيس محمد عبد الله فارماجو لعقد حوار تشاوري يوم 15 فبراير الجاري للتوصل السريع إلى حل توافقي يصب في مصلحة الشعب الصومالي كافة ويعزز من الأمن والاستقرار في البلاد”.

وجدد كذلك التزام الجامعة العربية بمساندة “كافة الجهود الصومالية التي ترمي إلى تحقيق التوافق الوطني الشامل، ومحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

المصدر: جامعة الدول العربية

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