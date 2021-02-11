فلسطين – أعلن قائد فرقة الجليل بالجيش الإسرائيلي العميد شلومي بيندر، أن تمرين “عاصفة البرق” الذي أجراه الجيش على الحدود اللبنانية، حسّن استعداده لمواجهة “حزب الله” اللبناني.

وقال بيندر: “مستمرون في تعزيز كفاءة القوات والقيادات في أيام قتالية، وستواصل قيادة المنطقة الشمالية العمل حسب الضرورة من أجل توفير الأمن لمواطني الشمال”.

وأنهى الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، تمرين “عاصفة البرق” حيث تم فحص مدى جاهزية قواته على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث شاركت في المناورة قوات من القيادة الشمالية، إلى جانب قوات أخرى من سلاح الجو والبحر، هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هيئة الاستخبارات وشرطة إسرائيل.

وقام رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي بزيارة تفقدية للوقوف عن قرب على مدى جهوزية وجاهزية هذه القوات في الميدان على المستويين الدفاعي والهجومي، وكيفية التعامل مع الأحداث العسكرية المفاجئة على الحدود.

المصدر: “I24”

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