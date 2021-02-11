إيران – أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، أنه بدأ مناورات برية جنوب غربي البلاد، في وقت تحتفل إيران اليوم بذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، إن القوات الإيرانية على استعداد كامل لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وكان الحرس الثوري استعرض أمس الأربعاء، صواريخ باليستية في ساحة الحرية بالعاصمة طهران، بمناسبة الذكرى السنوية الـ42 لانتصار الثورة الإيرانية.

وعرض الحرس الثوري صواريخ “دزفول” و”ذو الفقار” الباليستية، ومنظومة “الثالث من خرداد” الجوية، وصواريخ “قيام” و “بصير”، على طريق المسيرات التي انطلق بها الشعب الإيراني.

المصدر: RT

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