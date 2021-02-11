ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج بالموظفين الدارسين بمعهد الدبلوماسي بنغازي أمس الأربعاء.

الطلبة الدارسون بمعهد الدراسات الدبلوماسية تقدموا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بالشكر والامتنان للحويج على المجهودات التي بذلها اتجاه كافة الموظفين بالوزارة، وذلك من حيث تسوية أوضاعهم الوظيفية من ناحية الإجراءات الإدارية والمالية، وإعطائهم الفرصة ليكونوا من ضمن الطلبة المقبولين للدراسة بالدفعة الأولى بمعهد الدراسات الدبلوماسية بنغازي.

وبدوره تقدم الحويج بالشكر والامتنان لرئيس الوزراء عبد الله الثني الذي قدم كل الدعم والتشجيع والتسهيلات للوزارة، وتقدم بالشكر أيضًا لموظفي الوزارة الدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية على هذه البادرة الطيبة، وهنأهم كونهم الدفعة الأولى التي تم قبولها للدراسة بالمعهد، وحثهم على التعلم وتطوير مؤهلاتهم الدبلوماسية؛ وذلك لخدمة بلدهم وتمثيلها بالشكل اللائق في كافة المحافل الدولية بالخارج.

وفي الختام قام الطلبة الدارسون بمعهد الدراسات الدبلوماسية بنغازي بتقديم درع الشكر والعرفان للحويج؛ وذلك تكريمًا وتقديرًا للمجهودات التي يبذلها لإنجاح وتعزير دور وزارة الخارجية والتعاون الدولي عامة، ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لها بشكل خاص.

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