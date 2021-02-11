ليبيا – علق الوكيل السابق لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة حسن الصغير على تصريح عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بأنه سيزور برقة لـ”تهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة وشفافة في موعدها المحدد في ديسمبر القادم”.

الصغير قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”: “زيارة وزير الميليشيات لبرقة أو فزان في هذا التوقيت، غرضها الحقيقي إرسال رسالة مفادها بأنه لا حاجة لحكومة جديدة لإجراء الانتخابات، فنحن نزور كل مكان في ليبيا كوزارة داخلية ويمكننا تأمين الانتخابات وإدارتها، أمنيًا دون الحاجة لحكومة جديدة”.

وأضاف: “من يقبل بهذه الزيارة في برقة وفزان فهو إما مغفل أو صاحب مصلحة كباشاآغا في تعطيل السلطة الجديدة”.

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