ليبيا – رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتطورات الإيجابية التي تحققت خلال الأيام القليلة الماضية في ليبيا، وبالشكل الذي يقود لتسوية سلمية للصراع فيها.

بيان للمنظمة تابعته صحيفة المرصد، ثمنت فيه جهود البعثة الأممية لتحقيق التوافق الوطني في ليبيا، عبر انتخاب المجلس الرئاسي الذي يتوقع أن يدير شؤون البلاد بما يمهد لإقرار مشروع الدستور وإجراء الانتخابات المقررة نهاية ديسمبر المقبل، لبناء النظام السياسي الجديد المرتقب منذ نهاية العام 2011.

وأضاف البيان أن هذا كله يأتي بالتوازي مع التقدمات المهمة للجنة الـ10 العسكرية في مدينة سرت، واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة الغردقة المصرية، بمشاركة من مفوضية الانتخابات للإعداد للاستفتاء على الدستور والانتخابات المقررة.

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